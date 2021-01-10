10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Adana'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek basın mensuplarına karanfil dağıttı.

Basının önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Elban, "Basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ve zamana karşı yarışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

???????Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra gazeteciler, Adana Sanatçılar Parkı'ndaki Basın Anıtı önünde bir araya gelerek saygı duruşunda bulunup, anıta çelenk bırakarak meşale yaktı.

Burada konuşan Esendemir, basın sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde olumsuz etkilendiğini belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen gazetecilerin çalışmalarına ve mücadelelerine kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.