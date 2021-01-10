10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çalık, mesajında kamuoyunu bilgilendirme noktasında kritik görevler üstlenen basının, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak halkın talep ve beklentilerini yansıttığını bildirdi.

Basının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirdiğini aktaran Çalık, basının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumunda bulunduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığının, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğuna aktararak, şöyle devam etti:

"Yaşanan gelişmelerden insanların haberdar edilmesi noktasında çok önemli bir görev ifa eden basın mensuplarımızın meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır."

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev üstlenen, dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla mesleklerini icra eden manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeyen basın mensuplarının gününü kutladığını ifade etti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de vatandaşların haber alma hakkının korunması noktasında görev alan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ise topluma hizmet yolunda gece gündüz demeden zor şartlarsa çalışan basın mensuplarının gününü kutladı.