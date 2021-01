10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajına, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Gazetecilik mesleğinin, fedakarlık istediğini aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken önemli bir kamu görevini icra etmektedir. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir."

Tanğlay ise gazetecilerin, haberleri en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşma misyonu üstlendiğini aktardı.

Gazetecilerin aynı zamanda bir kamu hizmeti verdiğini belirten Tanğlay, "Gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumlarıyla demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

BEÜ Rektörü Yardım da gazetecilerin, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydetti.

Yardım, medya organlarının, basın meslek ilkeleri çerçevesinde vatandaşlara tüm gelişmelerin doğru ve hızlı aktarılması, kamuoyunun bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde noktasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.