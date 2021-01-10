10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve Memur-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında, basının, bireylerin haber alma özgürlüğünü sağlayıp, toplumun bilinçlenmesine aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.

İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarının bu yönüyle toplumun sesi olma özelliğini taşıdığını aktaran Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Basın çalışanları demokrasimizin ve toplumsal kültürün gelişmesinde ve kökleşmesinde önemli görevler üstlenmektedir. İlimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla, basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla yerine getireceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesai mefhumu gözetmeksizin, son derece önemli ve zor bir görevi ifa etmeye çalışan, milletimizin gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili, yazan eli olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya basının demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini kaydetti.

İnternet ve sosyal medya aracılığıyla bilgiye ve habere erişiminin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüzde, halkı doğru ve tarafsız haberlerle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerin yaptıkları görevin öneminin daha da arttığını kaydeden Demirkaya, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerlere dikkat ederek milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Ayrıca basın mensuplarının bulundukları ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve her yönden geldiği noktaya katkısı da azımsanmayacak derecede büyüktür." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özcoşar ise basının temel hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği gazetecilik mesleğinin zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak ettiğini kaydetti.

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve yeniliklerin, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etki alanını genişlettiğini ifade eden Özcoşar, şunları kaydetti:

"İletişim teknolojilerindeki bu ilerlemelerle insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş ve basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Fedakarca her türlü şartlar altında ifa eden yerel ve ulusal bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dilerim."

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çam ise gece gündüz demen çalışan basın mensuplarının gününü kutladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç da toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla zaman ve yer mefhumu gözetmeden her an sahada bulunan tüm gazetecilerin gününü kutladığını bildirdi.

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Değer ise yoğun bir tempoyla toplumsal olaylardan afetlere, terörden savaş alanlarına kadar zor, tehlikeli alan ve anlarda zamanla yarışarak, gelişmeleri haberleştiren ve topluma servis eden gazetecilerin kamuoyu açısından çok önemli bir görevi ifa ettiğini aktardı.