10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, öncelikle gazetecilerin yaşadıkları zorluklara değinerek, son yıllarda basın emekçilerinin yaşadığı zorlukların artarak devam etmekte olduğunu ifade etti.

Basının ulusun ortak sesi, bir güç, bir okul ve bir yol gösterici olduğunu anlatan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sebeple gazeteciler demokratik ve gelişmiş bir ülkenin temel yapı taşlarıdır. Bu nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, basının üstündeki her türlü baskı ve sansürün kaldırılması şarttır. Bizler bugüne kadar basın emekçilerimizin her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; halkın doğrulara ulaşmasını sağlayarak, mesleğini tarafsızlık ilkesiyle icra eden tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."