10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Belediye Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı Ünsal Tokuç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, bilgi çağının en önemli mesleklerinden olan gazeteciliğin değişen ve gelişen dünya ile beraber, toplumun bilgilendirilmesinde, halkın istek ve beklentilerini kamuoyuna en doğru şekilde iletilmesini sağladığını vurguladı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının düşünce ve haber alma özgürlüğünü sağlayan en etkili araçlardan birisi olduğuna işaret eden Doğan, "Bilginin küresel bir güç olduğu çağımızda tarafsız ve güvenilir habere ulaşmada büyük bir etkiye sahip basın ve medya unsurları milletimizin sesi olmasının yanı sıra kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğan, şunları kaydetti:

"Toplum yararı için özverili bir şekilde çalışarak haber ve bilgi akışı sağlayan değerli gazetecilerimiz, halkın gözü, kulağı ve sesi olma görevini, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içinde başarı ile yerine getirmektedirler. Bu vesile ile her türlü zor koşulda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek için hayatlarını hiçe sayma pahasına, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları bizlere ulaştırmak için fedakarca çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, görevleri başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."

Havza

Havza Belediye Sebahattin Özdemir, mesajında, gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyen, sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı yasanın 1961 yılında yürürlüğe girdiği 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri olduğuna vurgu yapan Özdemir, "Hatta demokrasilerde dördüncü güç olarak anılmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyası, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlenmektedir." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, gazetecilerin tarafsızlığının önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Vatandaşlarımızın ilçemizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olması için çalışan basın mensubu arkadaşlarımız bizlere doğru bilgileri, teknolojinin gerektirdiği hızda ulaştırmaya çalışmaktadır. Toplumların bilgilenmesinde önemli bir rol üstlenen basın, teknolojinin imkanlarından da faydalanarak internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."

Atakum

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, mesajında, haberleri tarafsız bir şekilde ele alıp, etik değerler doğrultusunda işleyerek gerek yazılı, gerekse görsel organlar üzerinden halkla buluşturan vatandaşın bilgi sahibi olma ihtiyacını en doğru şekilde gidererek bu süreçte yoğun emek harcayan gazetecilerin her ülke için demokratik yapı içinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Basın emekçilerinin her koşulda fedakarca görev yaptığını ifade eden Köstek, şunları kaydetti:

"Pandemi koşulları dahil bütün zor şartlarda gerekirse canlarını tehlikeye atarak adil bir şekilde doğru haberi aktarmaya çalışan ve bu süreçte kimi zaman kamera arkasında, kimi zaman mikrofon başında, kimi zaman ise vicdanlı kalemleriyle kendilerini hissettiğimiz görünmez kahramanlarımızdır onlar. Toplumun tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi noktasında gece, gündüz, yağmur, çamur demeden fedakarca önemli bir görev ifa eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, özverili bir şekilde gerçekleştirdikleri çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kavak

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, her koşulda büyük bir özveriyle çalışan basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri mücadelenin her türlü övgü ve takdire şayan olduğunu belirtti.

Basının büyük bir özveriyle görevlerini yaptığını vurgulayan Sarıcaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunu bilgilendirirken aynı anda da kamuoyu oluşturan Samsun basını ülkemizin son bir yıldır yaşadığı pandemi süresince halkı bilgilendirme anlamında da büyük bir görevi büyük bir sorumluluk içinde yerine getiriyor. Basın yerel yönetimlerle halk arasında önemli bir köprü görevini yerine getiriyor. Meslek ilkelerinden taviz vermeden haber peşinde koşan tüm cefakar basın çalışanlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev başında hayatını kaybeden mesleğe yıllarını verip ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."

Samsun

Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı Ünsal Tokuç da mesajında, basın ahlak ve ilkelerine sadık kalarak görevini sürdüren, güncel haberleri alma ve pek çok konuda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazetecilere sağlıklı, mutlu ömürler ve başarılar dileyen Tokuç, "Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte kaybettiğimiz İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere, görevlerini yerine getirirlerken hayatlarını kaybeden tüm meslek mensuplarını rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.