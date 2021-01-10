10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesislerinde gazetecileri ağırlayan Şahin, gazetecilerin halkın doğru bilgilendirilmesi noktasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Gazetecilerin zorlu şartlarda görevini yerine getirdiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve ilçemizin gelişmesine çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Halkımızın sesi olan ve sürekli bizlerin yanında olan kardeşlerimin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Belediye Basın Müdürü Şehmus Gümüş, ilçede görev yapan basın mensupları ve belediye birim müdürleri katıldı.