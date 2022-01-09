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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2022 10:16
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Savaş mesajında, gazetecilerin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını, yerel ve yaygın basının ise her gün hatta her saat artan fiyatlarla boğuştuğunu savundu.

Geçim derdinde olan gazetecilerin diğer yandan dayatılan baskılarla, hapis ve işsiz kalma konularıyla da karşı karşıya kaldığını isleri süren Savaş, mesajında şunları kaydetti:

"Gazeteci, kaleme alacağı bir haberi, bir yazı için önce 'bunu yazarsam başıma bir şey gelir mi?' diye düşünmektedir. Gazeteciler çok basit eleştiriler yüzünden tutuklanıp hapis yatabilmektedir. Gazetecilik mesleğini, geçim ve takibata uğrama korkusu uğramadan yaptığımız bir meslek olması için mücadele zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu mesleği yeniden o günlerine, o eski şartlarına kavuşturmak için mücadele etmekten başka seçeneğimiz yoktur. 10 Ocak'lar artık bayram olmaktan çıkmıştır. 10 Ocak artık basının mücadele günü olmalıdır."

"Meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarken, günlerini kutluyorum"

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Sarılarlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sarılarlı, mesajında, 10 Ocak Günü'nü bayram olarak kutlamayı arzu ettiklerini ancak basın çalışanlarının haklarının bazılarının ellerinden alınmasıyla 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanan bir gün olduğunu belirtti.

Alınan hakların basın görevlilerine iade edildiği, fikir özgürlüğünün daha rahat ve yasalarla güvence altına alındığı günleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Sarılarlı, mesajında şunları kaydetti:

"Güzel ülkemizde yazdığı haberden, köşe yazısından cezaevine konulma tehlikesi olmadan, haksız uygulamalara maruz kalmadan işini yerine getirme arzusunda olduğunuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Özellikle yerel basında görev alan ve kendisinin, ailesinin geçimini sağlama mücadelesindeki basın görevlileri ekonomik olarak istenilen seviyeye ulaşamamaktadırlar. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız yine de özveriyle toplumun bilgiye, habere ulaşmasına aracılık etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sahada 7/24 görev yapan tüm arkadaşlarıma, gazetecilik mesleğinde yaptıkları ile gelecek nesillere yol açmış çalışmalarını saha gerisinde yürüten meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarken, günlerini kutluyorum."

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Gazeteciler Günü, Güneydoğu, Savaş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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