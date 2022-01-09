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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2022 10:17
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, basının demokratik toplumlarda vatandaşların haber alma hakları doğrultusunda önemli bir kamu hizmetini yerine getirmesiyle günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Basının doğrudan bireysel algıları etkileyebildiğini aktaran Gündoğdu, objektif, tutarlı ve kamu yararını gözeten bir hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen önemli bir meslek olduğunu ifade etti.

Gündoğdu, demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği hizmeti ile güçlükleri nedeniyle her türlü takdiri hak ettiğini bildirerek şunları kaydetti:

"Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olan, halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda zor şartlarda özveriyle hizmet veren, doğruların ortaya çıkarılması için objektif habercilik görevlerini layıkıyla yerine getirmeyi ilke edinmiş tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gazeteciler Günü, Gündoğdu, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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