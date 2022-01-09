10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, başta Edirne ve Keşan'da çalışan basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Edirne'deki gazetecilerin habercilik performansının yanı sıra, yerel yönetime ve bölgenin kalkınmasına çok önemli ve örnek çabalar sunduğunu aktaran Helvacıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Keşanlı gazeteciler, ilçede haber alma hakkının kullanılmasında çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Aynı zamanda etkin bir denetim organı konumundadırlar. Bu haliyle demokrasinin temel unsurlarından biri gazetecilerimizdir. Gazetecilerimiz zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatmakta, öte yandan Keşanlıların talep ve beklentilerini yansıtmaktadırlar. Ben her bir basın mensubumuza Keşanlı hemşerilerimin dilek ve şikayetlerini aktardıkları, sorunların çözümüne katkı sundukları, ilklere ve enlere imza attığımız Keşan'ımız da belediye olarak yaptığımız projeleri kamuoyuyla paylaştıkları için teşekkür ediyorum.Görevi başında bulunanlara gazetecilerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."

Saadet Partisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tekin, yayımladığı mesajında, gazetecilerin kamuoyunun doğru, ilkeli, adil, objektif ve anında bilgilendirilmesi adına vazifelerini fedakarca yerine getirdiğini belirtti.

Basın çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulayan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkenin her kademesi için ayrı bir önemi olan basın çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve adil paylaşımdan hak ettiklerini almaları, vazifelerini hakkıyla yapabilmeleri için çok önemlidir. Basın çalışanlarının sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır. Ülkemizin sorunlarını ve bilgi akışını en doğru ve objektif bir şekilde yetkililere ve kamuoyuna yansıtan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, dürüstlüğün, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu bir çalışma hayatı dileriz."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Pekcanlı, "Görevini tarafsız, ilkeli ve basın ahlaklarına uyarak fedakarca gece gündüz, yaz kış demeden korkusuzca insanlara haber ve bilgi akışını sağlayan, zor şartlarda emeğinin karşılığını alamadan fedakarca çalışan ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran tüm çalışan emek veren gazetecilerimizi tekrar kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.