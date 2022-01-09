10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbulut mesajında, ülkedeki basın hürriyetinin gelişmesi ve meslektaşlarının haklarının yerine getirilerek, mutlu görev yaptıkları bir basın ortamın bütün dünyaya örnek seviyelere ulaşmasının en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerlerin öne çıktığı önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Akbulut, basının, önemli ve etkin bir denetim organı olarak, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak yönetim kurulunda yer aldıkları Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda da mücadele verdiklerini ve önerilerde bulunduklarını ifade eden Akbulut, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bir gerçeği haline gelen işsizlik konusunda gazetecilerin ilk sıralarda yer alması nedeniyle kamu olanakları kullanılarak işsiz gazeteciler için bir çözüm üretilmelidir. Son aylarda artan sahte gazetecilerin, özellikle sosyal medya üzerinden gazeteci kimliği kullanarak birer tehdit unsuru haline gelmesi gerçek gazetecileri endişeye sevk etmektedir. Bu sorunun ve ortalıkta yoğunlaşan basın kartı adı altında sahte belgeler satılmasının çözümü, her alanda olduğu gibi Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılarak cezai müeyyide getirilmesi genel isteğimizdir."

Akbulut, mesajında, "Dayanışma günü olarak değerlendirdiğimiz bu anlamlı günde, doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatlarını kaybeden meslektaşlarımı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.