10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu birer mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, yayımladığı mesajda, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla mesleğini icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Türk basınının, teknolojik değişimlere bağlı olarak kendini yenilediğini ve milletin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanı olmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, mesajında şunları kaydetti :

"Gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen, her türlü hava koşulunda hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan ve Osmaniye'mizin kültürel, sosyal-ekonomik alanda gelişmesi amacıyla yürüttüğümüz projelerimizi ve faaliyetlerimizi gündeme taşıyan gazetecilerimizin, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir gayretle ve fedakarca yerine getiren gazetecilerimize, Osmaniye'mize hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı ve bilinci içinde çalışan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyor, hayatlarını kaybeden basın çalışanlarımızı rahmetle anıyorum."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da mesajında, geçmişten bugüne önemli gelişme gösteren Türk basınının sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, şunları ifade etti :

"Zor şart ve imkanlar içerisinde, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, siyasiler olarak bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden gazetecilik yaparak kamuoyunu aydınlatan, her an haber peşinde koşan, kentimizin gelişmesinde, hemşerilerimizin doğru habere ulaşmasında katkılar sunan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."