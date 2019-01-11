10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Seydişehir
ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Adile Baysal Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, "Mesleği olmayan ama tüm meslek dallarını bilmek durumunda olan iki guruptan birisi gazetecilik, diğeri siyasettir." dedi.
Tutal sözlerini şöyle sürdürdü:
"Topluma şekil veren, bilgilendiren haberdar eden, biz yöneticilerin hatalarını, eksiklikleri gören bir daldır. Nasıl siyasetici ekonomiden hukuktan sosyal aktivitelerden bilgi sahibi olmak zorunda ise gazetecide aynı değerde bilgi sahibi olmak zorunda. Adalet duygusundan şaşmadan bu işi yapanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ali Saylam da anlamlı bir günde gazetecilerle buluşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın davetine teşekkür ederek, "Önceleri 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlamalarını cemiyet olarak biz tertip ediyorduk. Geçtiğimiz 3-4 yıldır belediye başkanımız organize ederek bizleri davet ediyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim.
Sıkıntılarımızla birlikte gazeteci arkadaşlarımız büyük gayret sarfediyor. Gazeteciler görünmeyen kahramanlardır. Meşakkatli bir bir iştir gazetecilik. Türkiye
'de kendi bayramında bile çalışan tek meslek Gazeteciliktir. Sivil toplum örgütleri olarak ve belediye olarak verdiğiniz desteğe teşekkür ederim. Yerel seçimler yaklaşıyor. Tüm adaylarımıza aynı mesafedeyiz. Tüm Belediye Başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımın bayramını kutlar, 2019 yılının bizlere ve tüm gazeteci arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Tutal ve gazeteciler bir süre sohbet etti.