Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

2 saat önce

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Seydişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı, System.String[]
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Seydişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Adile Baysal Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Mesleği olmayan ama tüm meslek dallarını bilmek durumunda olan iki guruptan birisi gazetecilik, diğeri siyasettir." dedi.

Tutal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topluma şekil veren, bilgilendiren haberdar eden, biz yöneticilerin hatalarını, eksiklikleri gören bir daldır. Nasıl siyasetici ekonomiden hukuktan sosyal aktivitelerden bilgi sahibi olmak zorunda ise gazetecide aynı değerde bilgi sahibi olmak zorunda. Adalet duygusundan şaşmadan bu işi yapanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam da anlamlı bir günde gazetecilerle buluşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın davetine teşekkür ederek, "Önceleri 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlamalarını cemiyet olarak biz tertip ediyorduk. Geçtiğimiz 3-4 yıldır belediye başkanımız organize ederek bizleri davet ediyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim.


Sıkıntılarımızla birlikte gazeteci arkadaşlarımız büyük gayret sarfediyor. Gazeteciler görünmeyen kahramanlardır. Meşakkatli bir bir iştir gazetecilik. Türkiye'de kendi bayramında bile çalışan tek meslek Gazeteciliktir. Sivil toplum örgütleri olarak ve belediye olarak verdiğiniz desteğe teşekkür ederim. Yerel seçimler yaklaşıyor. Tüm adaylarımıza aynı mesafedeyiz. Tüm Belediye Başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımın bayramını kutlar, 2019 yılının bizlere ve tüm gazeteci arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Tutal ve gazeteciler bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Seydişehir, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü Son Dakika! Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Son Dakika! Televizyonlarda Taksit Sayısı 3'ten 9'a Çıkarıldı Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:16:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]