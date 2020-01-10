10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 dakika önce

DENİZLİ'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve yönetimi Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip, basın mensuplarının...

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı, System.String[]

DENİZLİ'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve yönetimi Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip, basın mensuplarının gününü kutladı.

Denizli'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip, basın mensuplarını kutladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı'ya çiçek takdim eden Başkan Zolan, saat mefhumu gözetmeksizin, 365 gün, gece gündüz demeden vatandaşların haber alma hakkı için görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman basın mensuplarının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Sizler Denizli'ye fayda sağlayacak, marka değerini daha da güzelleştirmek için tüm dünyaya haberleri ulaştırıyorsunuz. Sizlerin yapmış olduğu haberlerle algı ve olgu anlamında Denizli çok güzel noktaya geldi. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Cemiyet Başkanı Boyacı ise basına verdiği katkıları ve Gazeteciler Cemiyeti'ne nazik ziyareti nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

'BASIN TOPLUMUN GÖZÜ KULAĞIDIR'

Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını yalnız bırakmadı. DGC'de gazetecilerle bir araya gelen Örki, basının toplumun bilgilendirilmesi gibi önemli bir görevi olduğunu söyleyerek, "Basın toplumun gözü kulağıdır. Basının her kademesinde çalışan herkesin gününü kutluyorum. Sizler toplumun sorununu cesaretle ifade ediyorsunuz. Sizlerin olmadığı bir dünyayı hayal edemiyorum. Sizlerle birlikte bu dünyanın yaşanabilir olduğuna inanıyorum" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'da basın mensuplarıyla buluşup günlerini kutladı. CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve yönetimi de cemiyeti ziyaret ederek basın çalışanlarıyla bir araya geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:07 Kaynak: DHA
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