Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Gül, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının kentin hafızası olduğunu belirterek, gazetecilerin çalışmalarının kendisine Gaziantep'i tanıma noktasında faydalı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorunlarını bildiğini anlatan Gül, "Gazeteciler yöneticileri eleştirir. Burada iki eleştiri de ben size yapayım. Gaziantep'te gazeteciler cemiyeti enflasyonu var. Sayısı çok fazla. Kimisi dernek hüviyetinde, kimisi başka bir hüviyette. Bunun bize hiçbir zararı yok ama mesleğe zararı var. Keşke sayısı daha az olsa, daha derli toplu bir çalışma yapılsa. İkinci sıkıntıysa 14 tane resmi ilan alan gazete var. Bunun da sayısının çok olduğunu düşünüyoruz. Tabii karar, takdir sizin ama dışarıdan bir göz olarak bu iki konuya bir not düşmek istedik." diye konuştu.

Vali Gül, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak 9 Çocuğuna Aylık 100 Bin TL Harcayan İzzet Yıldızhan'dan İlginç İtiraf: Evde Ceza Sistemi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:15:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]