Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

2 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fadıloğlu, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazeteciliğin önemine dikkati çekerek, mesleğin zorluklarına değindi.

Sadece bugün değil, sık sık buluşmak istediklerini ifade eden Fadıloğlu, bugünse amaçlarının mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmek olduğunu kaydetti.

Seçim sürecine de değinen Fadıloğlu, adayların belirlenme süreci olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Aleyhte, de lehte de yapılan konuşmalarla bir şey sağlanmaz. Allah ne dilerse o olur. Allah bize 10 yıl hizmet etmeyi nasip etti. Elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştık. Hepimiz insanız. İlla ki hatalar, yanlışlar olmuştur. Elimizdeki imkanları, adalet terazisinden şaşmadan, herkese eşit mesafede durarak yapmaya gayret ettik. Muhalefet yapanlar oldu ama biz eleştiri olarak görerek, ders çıkarmaya çalıştık. Bundan sonra da aday oluruz, olmayız, önemli olan insani münasebetleri devam ettirebilmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil, Gazeteciler Günü, Politika
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