10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA'ya iki ödül - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA'ya iki ödül

6 saat önce

Küresel Gazeteciler Konseyi ile Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri" yarışması sona erdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA'ya iki ödül, System.String[]

Küresel Gazeteciler Konseyi ile Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri" yarışması sona erdi.

Anadolu Ajansı (AA) Batman bürosundan Selman Tür, spor dalında, "Tütün tarlasından dünya 5'inciliğine" ve Muhyeddin Beyca da fotoğraf dalında "Köyde tatil yapıp havuzda serinliyorlar" çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Yarışmada ödül alanların isimleri, Batman Öğretmen Evi'nde düzenlenen törende, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tarafından açıklandı.

Buna göre röportaj dalında Batman Gazetesi spor muhabiri Murat Ezgin, "Tribün liderliğinden stadyum mimarlığına", haber dalında İhlas Haber Ajansı Batman Muhabiri Osman Arslan, "Çöpten çıkan mutluluk", yaşam kategorisinde ise TRT Muhabiri Mehmet Şirin Yılmaz, "80 yıldır aynı yastığı paylaşıyorlar" adlı haberleriyle ödüle layık görüldü. İLKE Haber Ajansı Foto Muhabiri Tarhan İrtem'in "Petrol Üretimi" adlı fotoğrafı ise mansiyon ödülü aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mezopotamya, Batman, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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