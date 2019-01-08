Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Can, mesajında, gazetecilik mesleğinin, zor ve kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin, toplumların ilerlemesine katkı sağladığını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin misyonlarını yerine getirmediği toplumlarda gelişmişlikten söz edilemez. Tabi ki bu uğurda gazeteciler büyük bedeller de ödemişlerdir. Zor şartlarda görevlerini yerine getirirken bazı basın personeli hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor ortamlarda işini yaparken, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen basın mensuplarına başarılar diliyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Tarsus, Gazeteciler Günü, Güncel
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