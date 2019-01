10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

AK Parti Gaziantep Ahmet Uzer ve Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Uzer, mesajında, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiğini belirtti.Gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayıp milletin vicdanına ses olduklarına dikkat çeken Uzer, şunları kaydetti:"Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışı önemlidir. Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum."Rektör DağlıSanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı da mesajında, her türlü iletişim aracının yoğun kullanıldığı bugün, basın mensuplarının omuzlarındaki yükün daha da arttığını belirtti.Bilişim çağının yaşandığı bu dönemde, bulunulan her ortamdan dünyayla iletişim kurulduğuna ve haberler alındığına değinen Dağlı, haberi almak kadar, haberin ve kaynağının doğruluğunun da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Büyük bir özveriyle, mesleklerini en iyi şekilde yerine getirme çabasında olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu vesileyle basın şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.