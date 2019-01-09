10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru
1 saat önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında, basın kuruluşlarının ve mensuplarının, halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini belirtti.
Bilgiye erişim kanallarının arttığı ve hızlandığı dünyada, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla çalışan gazetecilerin yaptıkları görevin öneminin de arttığını vurgulayan Su, "Halkımızın doğru habere en kısa sürede ulaşması için görevlerini özveriyle yerine getiren basınımızın saygıdeğer mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:24 Kaynak: AA
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