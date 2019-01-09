10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, günümüzde her insanın bilgiye ulaşması, doğruları öğrenebilmesi ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün, en temel hak olarak tüm dünyada tartışmasız kabul gördüğünü kaydetti. Vali Aksoy
, toplumsal bilinçlenmeye büyük katkı sunan basın mensuplarının, aynı zamanda demokrasi standartlarının yükseltilmesini de sağladığını ifade etti.
Üstlendikleri görev itibarıyla kamusal denetim işlevi de gören gazetecilerin, ekonomiden siyasete, kültürden edebiyata, spordan sanata kadar hayatın her alanında yaptıkları haberlerle kamuoyunu bilgilendirdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:
"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' ilkesinden hareketle, çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum."