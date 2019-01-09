10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Türkmen, mesajında, hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi açısından toplum için büyük önem taşıdığını belirtti.



Basının taşıdığı bu önemin, basın mensuplarının ahlak esasları çerçevesinde vazifelerini yerine getirmeleriyle anlam kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında medya kuruluşlarımız, darbeci hainlerin tüm engellemelerine rağmen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın görüşlerini canlı yayınlar yoluyla halkımıza ulaştırarak ülkemiz için çok önemli görevler ifa etmiş, milletimizin meydanlara inerek darbe girişimini durdurmasını sağlayan çağrıyı dünyaya duyurmuştur. Ardından demokrasi nöbetlerinde yine milletimizle birlikte görevlerini en iyi şekilde, fedakarca yerine getirmişlerdir. Bu nedenle yerel ve yaygın basınımızın güzide mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İktidara geldiğimiz günden bu yana adım adım gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi daha özgür bir ülke haline getirmenin mücadelesini vermekteyiz. Hükümet olarak gazetecilerimizin görevlerini daha rahat, daha özgür ve daha güvenli ortamlarda yapabilmelerini sağlamak önceliklerimiz arasında yer almıştır. Basın mensuplarımızın demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayacaklarına inanıyor, bu düşüncelerle yerel ve yaygın basın kuruluşlarında görev yapan basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."



AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun



AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirtti.



Türkiye'de basının önemli ilerlemeler gösterdiğini ve ülkenin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da büyük katkıda bulunduğunu anlatan Tosun, "Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması şüphesiz basınımızı ve dolayısıyla demokrasimizi daha da güçlü kılacaktır. Basınımız görevini yaparken, hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın için yol gösterici değerler olmalıdır. Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikrarı korumak ve devam ettirmek, basın camiamızın önderliğinde hepimizin en önemli görevidir. Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların başarısına zemin hazırlamak, şimdiye kadar olduğu gibi daima bizim önceliklerimizden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor

Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek