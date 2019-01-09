10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

Malatya Valisi Aydın
Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Baruş, mesajında, basının halkın çevresinde ve ülkesinde meydana gelen gelişmelerden doğru ve tarafsız bir şekilde haber alma hakkını kullanması bakımından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtti.
Basın kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri bölgede, ya da ülkede vatandaşın gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olduğunu kaydeden Baruş, basının bu nedenlerle demokratik sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini temin eden ana unsurlardan biri olduğunu ifade etti.
Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazeteciliğin halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslek olduğunu vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:
"Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri, bütün takdirlerin üzerindedir. Basın camiasının, milli ve kültürel kimliğin korunması, tarihi ve turistik değerlerini tanıtımına destek olarak bulunduğu yöreye saygın bir konum kazandırılması, vatandaşlarımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturulması gibi son derece önemli katkıları vardır ki Malatya'da göreve başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layığıyla yerine getirdiğini müşahede etmekteyim."