Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

2 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bektaş, mesajında, gazetecilerin demokratik hayatın gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlayan, sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerine faaliyetlerinde yardımcı olmaya çalışan, doğru bilgi ve haber akışını sağlayarak toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve kamuoyu oluşturulmasında, önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Basın mensuplarının yaşadıkları kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda gelişimine de katkıda bulunmak suretiyle yararlı olduklarını ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız, objektif habercilik anlayışı başta olmak üzere insan haklarına saygı ve özel hayata gereken özeni göstermek gibi evrensel meslek ilkeleri ışığında görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren güçlü bir basın, toplumsal hayatımızda da yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle önemli bir kamu görevinin yerine getirilmesi olduğunu düşündüğümüz gazetecilik mesleğini büyük bir emek sarf ederek, mesleğin getirdiği tarafsız, güvenilir, doğru habercilik anlayışıyla sürdüren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Kendileri ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Gazeteciler Günü, Politika
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