10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Ateş, mesajında, basın teşkilatının, 19. yüzyıldan bu yana halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi misyonunun yanı sıra toplumun genel normları, hukukun ve basının ilkeleri doğrultusunda toplumun sesi, sağduyusu olarak halk ile yönetim arasındaki köprü görevini yerine getirdiğini belirtti.



Atatürk'ün ifade etti gibi "Milletin müşterek sesi" olan basın teşkilatının, bugün gerek demokrasinin gerekse günlük yaşantının vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldiğini aktararak, "Basın mensupları her şartta görevlerini yerine getiriyor. Bolu iş dünyası adına halkın haber alma hakkı doğrultusunda toplumun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi için her şartta görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk duygusuyla yerine getirme gayreti içinde bulunan basınımızın kıymetli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bugüne kadar basın camiası içinde gece-gündüz demeksizin emek ve mesai harcayan tüm meslek mensuplarına Bolu iş dünyası adına teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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