Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

1 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.

Basın çalışanlarının da toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, ülke yararına her konuda toplumu aydınlatma gibi önemli bir kamu görevini yerine getirdiğine işaret eden Ümit, "Bu önemli görevi icra eden, kişilik haklarına saygılı, meslek etiğini her türlü menfaatin üstünde tutan bir sorumluluk anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:11 Kaynak: AA

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