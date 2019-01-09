10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

Gaziantep AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ve Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve...

Gaziantep AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ve Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Koçer, mesajında, basının sahip olduğu etkinliğin arttığı, hızlı, doğru ve ilkeli haberciliğin de ayrı bir önem kazandığını vurgulayarak, basın çalışanlarının zorluklar içerisinde, gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs gererek halkın haber alma ihtiyacını karşıladığına dikkat çekti.



Koçer, "Toplumun gözü, kulağı ve dili olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Milletvekili Bakbak



Milletvekili Derya Bakbak da basının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı millet iradesinin yanında olduğunu, demokrasinin ve Türkiye'nin bütünlüğünden yana durduğunu, o gece ekranlarını darbecilere değil, millete teslim ettiğini vurguladı.



Binlerce yıl boyunca birçok medeniyetin mirasını, kültürünü taşıyan Gaziantep'in tarihi, turizmi, sanayisi ve kültürel dokusuyla dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda ilerlediğini kaydeden Bakbak, bu ilerleyişte Gaziantep basınının rolünü unutmamak gerektiğini belirtti.



Bakbak, toplum adına denetleme işlevini yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını kaydetti.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu



Tahmazoğlu da Gaziantep'te görev yapan basın mensuplarının kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, kendilerine yardımcı olduklarını ifade etti.



Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye'de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulmasının medyaya güç kazandıracağını vurgulayan Tahmazoğlu, "Bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı



GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, milli ve manevi değerlere hassasiyet gösteren, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla hareket eden gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin zor bir görevi icra ettiklerini vurguladılar.



Tuncay Yıldırım ve Hilmi Teymur



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ve Meclis Başkanı Teymur da basın mensuplarının yağmur, çamur, kar, kış demeden alınlarının teri ve eşsiz emekleriyle haber alma ihtiyacını karşıladıklarını belirttiler.



Başkan Mehmet Çelenk



MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Çelenk de basının kamuoyu bilincini arttıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

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