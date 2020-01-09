10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, gazetecilerin doğru ve eksiksiz bilgi vererek, milletin vicdanına ses olduklarını belirtti.

Gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Ilık, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basının, Türkiye'nin demokratik gelişimine katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Basının demokrasinin vazgeçilmez temel unsurları arasında olduğunu aktaran Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Çağımızın dinamik mesleklerinden olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunun insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Evrensel hak ve hürriyetleri, demokratik değerleri, mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları gözardı etmeden, ilkeli, sorumlu, araştırmacı ve tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getiren yerel ve ulusal basın mensupları, bu özverili çalışmalarıyla ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesine ve özgürlüklerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadırlar.

Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar."

Gazeteciler Günü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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