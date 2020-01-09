10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, halkın doğru ve tarafsız habere ulaşması için çalışan basın kuruluşlarının, gelişmiş toplumların itici gücü olduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin objektif, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlüklere duyarlı olmasının gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Ayrıca ilimizin tanıtılmasında, her alanda gelişmesine de önemli katkılar sağlayan basın çalışanlarının bugüne kadar gösterdikleri gayreti, bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine inanıyoruz. Bu düşüncelerle, ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, kamuoyunu aydınlatmak için her koşulda, sorumluluk duygusu içinde çalışan fikir işçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım."