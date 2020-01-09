10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, basın meslek ilkeleri çerçevesinde kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız şekilde bilgilendiren gazetecilerin, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını dürüst biçimde yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, her an haber peşinde koşan, kentimizin, belediyemizin ve halkımızın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gazetecilere yönelik baskıların olmadığı, haberlerin sansürlenmediği, gazetecilerin yaptıkları haberlerden dolayı ceza almadığı, hapislerde yatmadığı, kısacası gazetecilerin sadece gerçekleri yansıtabildikleri günler diliyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, bağımsız basının, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nün, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile kutlanmaya başladığını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Görevini tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlakına uyarak fedakarca, gece gündüz, yaz kış demeden korkusuzca yerine getiren, insanlara haber ve bilgi akışını sağlayan, zor şartlarda emeğinin karşılığını alamadan fedakarca çalışan, görevinin halkı bilinçlendirmek olduğunu bilen ve bu uğurda mücadele eden ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran tüm gazetecilerimizi tekrar kutluyor, başarılar diliyorum."

Saadet Partisi İl Başkanı Demirkıran'ın mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran yayımladığı mesajla "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Gazetecilerin sorunlarının ele alınarak, daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması gerektiğini ifade eden Demirkıran, mesajında, "Bağımsız, hak ve adaletten yana, kişi hak ve dokunulmazlıklarına önem veren, mazlumun, haksızlığa uğramışın yanında yer alan basın, günümüz ve geleceğimiz için çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Yerel basınımıza şehrimizin sorunları ile ilgili yapıcı, çözüme yönelik haberlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölge insanımız gazeteler vasıtasıyla yetkililere ulaşabilmekte, sorunlarını dile getirebilmektedir." ifadelerini kullandı.