10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniveristesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Alan, mesajında, gazeteciliğin kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, kişilik haklarına saygının, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olduğuna işaret eden Alan, şunları kaydetti:

"Basın meslek ahlak ilkelerine bağlı, ilkeli bir medyanın toplumsal kalkınmanın gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Mesai kavramı gözetmeksizin, görevlerini icra etmeye çalışan, basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden sayfa editörüne, yazarından matbaasında çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Rektör Çufalı'nın mesajı

Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise iletişimin en etkili kanallarından biri olan basının, vatandaşların doğru ve güvenilir haber alma, kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra düşünce özgürlüğünün güvencesi olduğunu vurguladı.

Çufalı, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinen tarafsız ve şeffaf basının, insan hak ve hürriyetlerini güvence altına alan gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu anlamda, basın mensuplarımızın ülkemizin güçlenmesine, ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkıları vardır. Bu duygu ve düşüncelerle sorumluluk bilinciyle kamunun bilinçlendirilmesi için fedakarca görev yapan, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun hem gözü ve kulağı hem de sesi olmayı ilke edinmiş basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.