10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Velioğlu, mesajında, basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden sayfa editörüne, yazarından kameramanına ve matbaasında çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Hakkıyla yapılan gazeteciliğin kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Velioğlu, "Gazeteci olmak için önce bilgili olmak, analiz yapmak gerekir. Sorunları ve konuları etraflıca bilmek ve kavramak gerekir. Bunlarla da yetinilmez, gazeteci söylediklerini ve yazdıklarını doğru bir kaynağa dayandırmayı görev bilmelidir. Toplumun bütün kesimlerinin gazeteci olanlarla olmayanları ayırt edeceğinden şüphemiz yoktur. Bütün meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.