10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, 10 Ocak tarihinin gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün değil aynı zamanda demokrasi için de verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarih olduğunu belirtti.

Yeşil, açıklamasında, şunları kaydetti:

"1961 yılında gazetecileri geniş özlük haklarına kavuşturan 212 sayılı yasanın çıkmasını protesto etmek isteyen gazete patronlarının gazetelerini 3 gün süreyle yayınlamama kararı almasına karşılık gazeteciler, sendikalarının öncülüğünde 10-11-12 Ocak 1961 tarihlerinde 'Basın' adıyla kendi gazetelerini yayınlamışlar, hem kendi özlük haklarına hem basın özgürlüğüne hem de demokrasimize sahip çıktıklarını göstermişlerdir.

Bölgemizde görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarının Zonguldak'ın ve bölgemiz halkının yararını koruma ve geliştirme mücadelesine katkı vermeye devam edeceklerinden şüphemiz yoktur. Basınımızın, her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Zor şartlar altında, özveriyle çalışan basın mensuplarına en iyi çalışma şartlarının sağlanmasını temenni ediyor, gazetecilik mesleğini özveriyle yürüten basın çalışanlarımızın gününü kutluyorum."

Gazeteciler Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı

Son Dakika Haberleri
22:48 ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi - Son Dakika
22:46 Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:46 Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi - Son Dakika
22:44 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
22:43 Trabzon atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]