10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

6 saat önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Nejat Koçer, mesajında, basın mensuplarının toplumun sesi ve sağduyunun temsilcisi olduğunu belirtti.

Doğru ve tarafsız haberlerin zamanında iletilmesinin, basın mensupları için büyük bir görev ve sorumluluk olduğunu kaydeden Koçer, "Dünyada, ülkemizde ve şehrimizdeki gelişmelerden haberdar olabilmemiz ve halkımızın bilgilendirilmesi bakımından basınımız önemli bir görev yapmaktadır. Doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak toplumun haber edinme hakkına hizmet eden basın mensupları aynı zamanda toplumdan gelen talep ve görüşleri kamuoyuna ileterek vatandaşların duygularına tercüman olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yılmazkaya

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da, "Ülkenin, şehrin gelişmesi ve kalkınması için gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında kamuoyunun bilgilenmesine katkı sunan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile haber yapan ve bilgi paylaşan tüm basın mensuplarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." açıklamasında bulundu.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ise gazetecilerin toplumsal olaylar karşısında kamuoyu oluşturmak, demokrasinin güçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlayan önemli bir misyona sahip olduğunu ifade ederek, "Çalışan, çalışmayan tüm emekçi gazetecilerimizin hak ettikleri değeri görmeleri dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu


Mehmet Tahmazoğlu da gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu, özverili çalışmaları nedeniyle basın mensuplarına teşekkür borçlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, her türlü yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadır. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye'de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir."

GGC Başkanı Ay

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay da mesajında, meslektaşlarının her türlü zorluğa rağmen, halkı bilgilendirmek adına cefakar bir şekilde görev yaptığını belirterek, "Basın emekçisi kardeşlerimiz hak ettiği yaşam standartlarına mutlaka kavuşturulmalı. Bu vesileyle, çalışan veya çalışamayan tüm meslektaşlarımın bu önemli gününü kutluyor, hayatını kaybetmiş olan tüm basın emekçilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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