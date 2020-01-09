10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

6 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payının bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her köşesinde ve Bolu'da özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan basın mensuplarının, haber niteliğindeki olayları kamuoyuna doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde sunabilmeleri ve halkın haber alma ihtiyacını karşılayabilmelerinin önemli bir hak, görev, yetki ve sorumluluk olduğunu anlatan Ümit, bu önemli misyonu üstlenen ve zor şartlarda, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmalarını sürdüren gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'"nü kutladı.

Vali Ümit ayrıca görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecileri rahmetle andı.

Gazeteciler Günü, Huzur, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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