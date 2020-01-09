10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Karaloğlu, mesajında, haber almak ve haberdar olmanın en temel insani ihtiyaçlardan biri olduğunu belirterek, bu ihtiyacın insanlık tarihi kadar eskiye dayandığını vurguladı.


Matbuat, basın, medya ve yeni iletişim teknolojileriyle birlikte söz konusu ihtiyacın artarak devam ettiğinin bir gerçek olduğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:


"Bu anlamda sizler, yüzlerce yıllık meslek ahlakı çerçevesinde, yeni iletişim teknolojileriyle de rekabet ederek, halkımızın kanaat ve beklentilerini, doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyorsunuz. İyiyi kötüyü, yanlışı doğruyu, olanı olması gerekeni, hayata dair ne varsa gündeme taşıyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıp toplumumuzun bilgi ihtiyacını karşılıyor, çok kıymetli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Büyük emekler vererek, hem çok önemli bir kamu hizmeti veriyorsunuz hem de toplumsal hafızamızı tarihe not düşüyorsunuz. Zaman mefhumu gözetmeksizin verdiğiniz emeğe şahidiz. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, bu şehir için, bu ülke için yapılan her güzel işte sizlerin de çok büyük katkınız var. Antalya'mız, yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapıyor. İçtenlikle ifade ediyorum, yapılan işlerin başarıya ulaşmasında ve markalaşmasında sizlerin emek ve alın teriniz var. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm çalışan gazetecilerimize teşekkür ediyorum."

Gazeteciler Günü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
01:24 İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama - Son Dakika
01:21 Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 01:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]