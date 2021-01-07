10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

07.01.2021 14:45
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek mesajında, gazetecilerin tarafsız, güvenilir, ilkeli ve basın ahlak kuralarına uyarak, bireylerin kişilik haklarına saygı çerçevesinde, doğru ve tarafsız haberlerle ülke menfaatleri doğrultusunda kamuoyunu aydınlattığını ve vatandaşların talep ve şikayetlerini dile getirdiğini belirtti.

Şimşek, "Bu bağlamda iletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde, basın mensuplarımız gece-gündüz demeden, her ortamda haberden habere koşarak vatandaşların ortak sesi olmakla birlikte, vatandaşla devlet arasında köprü görevi yapmaktadır. Milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de mesajında, "Kamu adına hareket ederek, demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılar sunan, halkımızın doğru haber alması için özveriyle görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da kamu vicdanının sesi, demokrasilerin vazgeçilmezi olan basın mensuplarının gününü sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.

Demokrasilerin güvencelerinden biri olan basının, geçmişte olduğu gibi bugün de kitleleri doğru bilgilendirme noktasında oldukça değerli bir unsur olduğuna dikkati çeken Kar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun en yakın örneklerinden birisi 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaşanmıştır. Basın ve medya etiğine bağlı olarak tarafsızlık ve objektifliği ilke edinmiş fedakar ve özverili basın mensuplarımız, halkımızı en doğru şekilde bilgilendirerek, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine katkı sağlamış ve ne kadar önemli bir görevi ifa ettiklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Büyük bir çaba ve gayretle çalışmalarını devam ettiren, başta üniversitemiz personelleri olmak üzere tüm basın mensuplarımızın gününü kutlarım."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Yılmaz Şimşek, Niğde, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika


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