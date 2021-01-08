10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

08.01.2021 12:41
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Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcıları Recep Çınar ve Selim Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcıları Recep Çınar ve Selim Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Çınar ve Kaya, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.

Çınar, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme adına önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilerin gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çınar, tüm habercilere görevlerinde başarı diledi.

TGD Başkanı Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Kovid-19 salgını döneminde canlarını hiçe sayarak korkusuzca görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gazetecilerin salgında, doğal afetlerde, savaşta ve her türlü olumlu ve olumsuz tüm ortamlarda büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Gece ve gündüz olmaksızın çok zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın, mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için özlük hakları iyileştirilmeli ve daha iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. Gazetecilik mesleği zor ve aynı zamanda en fazla hareketlilik gerektiren mesleklerdendir. Gazeteciler halkı bilgilendirme, haberdar etme gibi önemli görevlerinin yanı sıra toplumu yönlendirme, kamuoyu oluşturma gibi fonksiyonlara da sahiptir.

Meslektaşlarımın bu anlamlı günlerini kutluyor, ebediyete intikal eden gazeteci arkadaşlarımızı rahmetle anıyor çalışmalarında üstün başarılar diliyor ve işsiz kalan meslektaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini temenni ediyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, gazetecilerin demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

Gazetecilerin gece gündüz demeden özveriyle çalışmalar yaptığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Günümüzde her ne kadar bağımsızlıklardan söz edemezken yine de görevini tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlaklarına uyarak fedakarca gece gündüz, yaz kış demeden korkusuzca insanlara haber ve bilgi akışını sağlayan, zor şartlarda emeğinin karşılığını alamadan fedakarca çalışan görevinin halkı bilinçlendirmek olduğunu bilen ve bu uğurda mücadele eden ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran tüm çalışan emek veren gazetecilerimizi tekrar kutluyor, başarılar diliyorum."

ETB Başkanı Öztürk ve Meclis Başkanı Canım'ın mesajı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk ve Canım ortak imzasıyla yayınlanan mesajda, basının insan hakları ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu belirtildi.

Basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumda oldukları ifade edilen açıklamada, "Şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz bu görevi başarıyla sürdürmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü camiamız adına içtenlikle kutlarız." ifadelerini kullandı." denildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Saadet Partisi, Edirne, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika


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