10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, basının önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde yapıldığını ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, toplumu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilçemizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensupları ve çalışanlarının gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."