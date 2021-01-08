10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak değerlendirilen gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin, toplumsal hayatın gelişmesi ve güçlenmesinde olduğu gibi sorunları kamuoyu gündemine taşıyarak toplumun haber alması, aydınlatılması, doğru bilgilendirilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesi yönünde de çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilerin yaşadıkları şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve benzer alanlardaki gelişimine, tanıtımına da mesleğin getirdiği görev ve sorumlulukla katkı sağladığını ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Objektif, tarafsız, doğru, ilkeli, güvenilir habercilik anlayışı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere saygılı, kişi hak ve değerlerini önemseyen, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getiren bağımsız güçlü bir basın, toplumsal hayatımızda yaşamsal bir öneme ve yere sahiptir. Çağımızda hızla gelişen iletişim teknolojilerinin beraberinde pek çok yenilikler getirmesi, basın sektörünün daha etkin ve daha hızlı bir konuma gelmesi ve hareket etmesine vesile olmakta, bu güzel ve yararlı gelişme gazetecilik mesleği adına bizlere ayrı bir memnuniyet oluşturmaktadır."

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan yazılı açıklamada da 10 Ocak tarihinin, gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün değil aynı zamanda demokrasi için verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarih olduğu belirtildi.

Yerel ve ulusal basın çalışanlarının, halkın yararını koruma ve geliştirme mücadelesine katkı vermeye devam edecekleri vurgulanan açıklamada, basının her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıldığı ifade edildi.