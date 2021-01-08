10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

08.01.2021 16:43
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında gazetecilerin, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, her zaman, her yerde, mesafe ve mesai kavramlarını unutarak, millet adına koşturan emekçiler olduğunu belirtti.

Bilginin, dünyanın "en kıymetli hazinesi" olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Toplumlar gücünü bilgiden alır. Toplumsal bilginin kaynağı da basındır. Bilginiz kadar güçlü, bilginiz kadar varsınız. Onun için sizler, işinizi yaparken sadece kamusal bir hizmeti değil, sosyolojik bir gerçeği de yerine getirmiş oluyorsunuz. Mesleğini namus bilen, etik ilkelerine bağlı, siz değerli basın mensuplarına yardımcı olmak, bizim de milletimiz adına kamusal sorumluluğumuzdur. Birbirimizi ötekileştirmeden, farklılıklarımızın eşsiz bir zenginlik olduğunu kabul etmeliyiz. Asgari müştereklerimiz, bizi bir araya getiren, ortak milli ve manevi paydalarımız vardır. Salihler şehrinde olduğumuzu hissettirdiğiniz için, Aksaray'ın tanıtımı ve marka değerine destek olduğunuz için, halkımızı bilgilendirip, güçlü kıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun."

Başkan Dinçer ise basın kuruluşlarının kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hususunda önemli görevler üstlendiğine dikkati çekti.

Gazeteciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu anlatan Dinçer, "Gazeteciler, kamu yararını gözeterek toplumun haber almasında gece gündüz demeden ağır şartlar altında da görev yapabilmektedir. Günümüzde yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya büyük önem kazandı. Basın mensuplarımız, hem yerel hem de ulusal düzeyde mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları çerçevesinde ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Zaman mefhumu olmaksızın sürdürdükleri zorlu çalışmalarında tüm basın mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Günü, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika


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