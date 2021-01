10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, mesajında, gazeteciliğin, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Doğru, tarafsız ve objektif olarak görevini yerine getirirken mesleki ilkelerinden ayrılmayan gazetecileri kutlayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Basın, devletimiz ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi görmekle birlikte demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi, gazetecilik, internet haberciliği, televizyon ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ile birlikte basın çalışanlarımızın yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Kamu hizmeti yapan çalışan gazetecilerimizin, ilimizin gelişmesinde ve ilerlemesinde tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Zor şartlarda görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ve habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimize ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar

Çolakbayrakdar, mesajında, basın çalışanlarının halkın sesi olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşıdığını aktaran Çolakbayrakdar, "Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tarafsız ve özgür basının, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu belirtti.

"Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir." diyen Büyüksimitci, en zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin çabalarının takdire şayan olduğunu aktardı.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, basın mensuplarının gününü kutlayarak, "Üniversitemizin akademik çalışmaları ve faaliyetlerini de kamuoyu ile paylaşmamızda bizlerin en büyük destekçisi olan gazetecilerimizin, emekleri ve özverili çalışmaları bizler için yadsınamaz önem arz etmektedir. Erciyes Üniversitesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana basın mensuplarımızla her zaman koordineli çalışma yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan da önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazetecilerin, milletin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunu belirtti.

Nursaçan ayrıca, dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecileri ve tüm basın çalışanları kutladı.