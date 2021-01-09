10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Genç, mesajında, demokratik hukuk devletinin en önemli paydalarından birinin de tarafsız ve objektif gazetecilik olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, geçmişten bugüne halkın gerçekleri ve doğruları öğrenebilmesi adına çok büyük fedakarlıklara katlanarak görevlerini icra ettiklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Medya sektörü bütün dünyada yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Bu anlamda gazetecilik hem misyonu hem de sorumlulukları itibarıyla demokratik hukuk devletinin vazgeçilemez araçlarından bir tanesidir. Bir ülkede demokrasinin bütün unsurlarıyla yerleşmesi ve hukuk devleti ilkesinin tamamen oturması medyanın görevini özgür ve tarafsız bir şekilde yapıp yapmadığıyla doğrudan bağlantılıdır. Bugün dünyanın en gelişmiş demokratik sistemlerine sahip ülkelerinin bu seviyeye gelmesinde özgür ve tarafsız basının ciddi katkıları vardır."

Genç, Türk basınının gelişen teknolojik imkanlar sayesinde Türkiye'nin ve Türk milletinin sesinin bütün dünyaya duyurulmasını sağladığına dikkat çekti.

Türk basınının icra ettiği görev ve sorumluluklar nedeniyle toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesinde çok önemli pay sahibi olduğunu da belirten Genç, "Geçmişten günümüze gazeteciler, üstlenmiş olduğu misyonla doğruların ve hakikatlerin bütün insanlığa duyurulması noktasında büyük fedakarlıklara katlanmışlardır. Bu anlamda Türk basını yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte görevini layıkıyla yerine getirerek Türk milletin adeta sesi olmuştur. Gerçekleri halka duyurarak hak ve adaletin yerini bulmasında da ciddi anlamda katkıda bulunmuştur." ifadesini kullandı.