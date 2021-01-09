10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Baruş, mesajında, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu belirterek, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren medyanın toplumsal gelişmenin ve kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Kitlesel iletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu 21. yüzyılda basının insanlara toplumsal olaylardan haber verme ve ihtiyaç duydukları konularda bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yürüttüğünü ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve sağduyulu gazeteciler güçlü basın kuruluşlarının, güçlü basın kuruluşları da demokrasinin sağlam zeminde gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Toplumsal sorunların demokratik zeminlerde tartışılarak süratli bir şekilde çözülmesinde de basın çalışanlarının rolü büyüktür. Gazetecilerimiz ve medya çalışanları, ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktararak sorunların çözümünde önerileriyle yönetim mekanizmalarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Nitekim, halen birlikte mücadele sergilediğimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesinde ve toplumsal farkındalığın oluşturulmasında basın çalışanlarımızın çok önemli katkıları olmaktadır."

Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de birer mesaj yayımlayarak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.