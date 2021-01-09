10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tören mesajında, basının, milletin, şehrin ortak sesi ve kamuoyunun da vicdanını temsil ettiğini belirtti.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Tören, zaman ve mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde hayatın dahi ortaya konulduğu meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek olduğunu vurguladı.

Tören, meslek erbaplarının her türlü saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak ettiğinin altını çizdi.

Pandemi şartlarında görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getiren gazetecilere teşekkür eden Tören, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz küresel sorun olan koronavirüs ile mücadele döneminde kendi sağlıklarını hiçe sayarak vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan tüm gazetecilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin gelişimi ve daha güzel yarınlara ulaşması noktasında birlikte yürüdüğümüz Altınordu'muzun değerli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."