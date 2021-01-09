10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, nedeniyle Muğla'daki milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum müdürleri kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, mesajında, demokrasilerin temel unsurlarından olan basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu bildirdi.

Kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını sağlamanın demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu anlatan Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medya için yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü güç tanımlaması yapılır. Çünkü medya, işlevi itibariyle toplumun hakkını, hukukunu, çıkarını koruma gibi bir kamu görevi yürütür. Bu açıdan medya çok önemli bir konuma sahiptir. Gazetecilerin herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkemizin her bir köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup biteni kamuoyuna ulaştırmasını sağlamak demokrasinin de gereğidir."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise demokrasinin temelli, özgürlüklere önem, değer veren toplumlarda basının dördüncü kuvvet olarak halkın tarafsız, doğru ve gerçek bilgiye ulaşması için çalıştığını belirtti.

Basının tekrar bir kuvvet, rehber, okul olarak görülmesi gerektiğini anlatan Gürün, siyasi baskıların olmadığı, demokratik bir ortamda mesleği gazetecilik olan emekçilerin özgürce doğru, gerçek ve tarafsız haberler yaparak halka ulaşması gerektiğini bildirdi.

Rektör, emniyet müdürü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, özellikle sanal ortamda bir anda yayılan asılsız ve kaynaksız haberlerin oluşturduğu bilgi kirliliğine karşı, sağduyulu ve gerçek habercilik ilkelerini gözeten medya kuruluşlarının ve basın çalışanlarının önemini bu bağlamda her geçen gün daha da iyi anladıklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde barındıran bir mesleği icra eden gazetecilerin aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Gazetecilerin bu önemli görevi yerine getirmek için her türlü şartta mesai saati gözetmeksizin, vatandaşları bilinçlendirmek ve haberdar etmek için verdikleri mücadelenin her türlü övgüye layık olduğuna değinen Dilberoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla'mızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."