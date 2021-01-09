10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2021 14:45
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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, kamuoyunun tarafsız ve şeffaf bir şekilde hadiselerden haberdar olmasının özgür ve bağımsız gazeteciler sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gazetecilerin, toplumun hür ve gür sesi olduğunun altını çizen Cora, şunları kaydetti:

"İletişim imkanlarının hızla geliştiği günümüzde haberleşme araçlarını doğru ve etkili kullanmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Basın mensuplarımız ve medya kuruluşlarının küresel şer odakları ile terör örgütlerinin karşısında durup milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaları milletimizle bir ve beraber olduğunun açık bir kanıtıdır. Bilhassa tarihte eşi görülmemiş 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde milletinin yanında duran, gerçekleri tarafsız bir şekilde paylaşan, inisiyatif alan gazetecilerimizi aziz milletimiz asla unutmayacaktır. Günün fotoğrafını çeken, dünü ve günü yarınlara doğru bir şekilde aktaran, kılıçla kalkanla fethedilen topraklarımızı kalemle kelamla savunan saygın gazetecilerimizin günü kutlu olsun."

AK Parti olarak özgür ve bağımsız basının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Cora, "Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor ve tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazeteciler Günü, AK Parti, Trabzon, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika


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