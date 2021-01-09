10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2021 14:49
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Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Emniyet Müdürü Kaya, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın kuruluşlarının, toplumların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının tam manasıyla kullanılmasında rolü olan önemli bir güç olduğunu belirtti.

Basın ve gazeteciliğin, haber vermenin ötesinde kamuoyu bilinci oluşturarak şehre ve ülkeye katkı sağladığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Gazetecilik; mesai kavramı olmayan, kamu menfaatlerinin daima önde tutulduğu, fedakarlık ve özveri isteyen bir meslektir. Basın ve yayın kuruluşları açısından oldukça güçlü şehirlerden biri olan Sakaryamız da pandemi sürecine rağmen üstün gayretle görev yapan basınımızın temel taşı olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevi başında vefat eden basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'ın mesajı

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşa da mesajında, kamuoyunu objektif ve özgür bir biçimde bilgilendiren, ülkenin menfaatlerini koruyarak, kamu düzenini sağlayarak, toplumsal dinamikleri ve mesleki etik kurallarını da göz önünde bulundurarak görevini sorumluluk bilinci içerisinde başarıyla sürdüren basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının, zaman zaman zorluklarla da karşılaşsa mesleklerinin gereğini yerine getirmek için görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü aktaran Savaşan, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Sakarya yerel basın çalışanlarımız olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika


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