10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konuk, mesajında, iletişim araçlarının çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde, gazetecilerin ve gazeteciliğin daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Hızlı yaşanan iletişim çağında, yanlışların arasından doğruları parlatabilmenin önemine değinen Konuk, "Bu açıdan günümüz dünyasında gazetecilerin sorumluluğunun üstüne bir sorumluluk daha eklenmiştir. Yalan, kurgu haberler ile itibar suikastlarına sebep olan ve modern çağın medyatik virüslerine de panzehir olmak. İlkeli gazetecilere hem muhtacız hem de mesleğine sadık gazeteciler en büyük teminatımız." ifadelerini kullandı.

Meslek hayatlarını Anadolu'nun dört bir köşesinde sürdüren gazetecilerin sesinin daha gür çıktığını vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:

"Gönlümüz, Anadolu'dan yükselen bu sesin daha üst perdeden yükselmesinden, Anadolu'nun gündem belirlemede etkinliğinin ve etkisinin daha da artmasından yanadır. Anadolu yükselecek ki Türkiye yükselecek. Anadolu büyüyecek ki Türkiye büyüyecek. Bu mücadelede en büyük rol, yükü en ağır mesuliyet ulusal ve yerelde kamuoyuna rehberlik yapan, karanlıkları aydınlatan gazetecilerimizindir. Bu duygu ve düşüncelerle, önemli bir görevi fedakarca ifa eden ve milletimizin gözü, kulağı olan, hak terazisinden sapmayan, vicdanı olan tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum."