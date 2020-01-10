10 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 10 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

10 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz"Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız""Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi""Taraftarları çok seviyorum" Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: Avrupa'da oynamak istiyorum"Anadolu'dan...

10 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz

"Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız"

"Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi"

"Taraftarları çok seviyorum"

Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: Avrupa'da oynamak istiyorum

"Anadolu'dan şampiyon çıkmasını isterim"

"İsmimin büyük ve Avrupa'daki takımlarla anılması mutluluk veriyor"

"Süper Lig'de tüm oyuncular kaliteli ve değerli"

"Grup maçlarında hiçbir takımın yenilmez olmadığını gösterdik"

"Çaykur Rizespor'un daha yukarılarda olması için çalışıyoruz"

"Sezon başında aramızdan ayrılacak oyuncuların olacağını biliyorduk"

"Türk kaleciler kendini Avrupa'da göstermeli"

"Şu anki alt yapı oyuncuları bilinçli yetişiyor"

"Yabancı kuralı sayesinde birçok oyuncu Avrupa'ya gitti"

Konyaspor'un Slovenyalı sağ beki Nejc Skubic: Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı

"Aykut Kocaman benim için en iyi hoca"

"İnanın bu durumdan çıkacağız"

"Ligde talihsiz sonuçlar aldık"

"Takımıma güveniyorum"

"1-2 maç yenildikten sonra güvenimizi kaybettik"

"Birini seç derlerse o Ömer Ali olur"

"İlk seçeneğim her zaman Konyaspor"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Amacımız ligde hatırı sayılır bir kulüp olmak

"Hedef ilk 10"

" Fenerbahçe'yi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz"

"Süper Lig'de 3 tane yerli oyuncu oynatma mecburiyeti olsun"

"1-2 nokta transfer olabilir"

"Taraftara aidiyet kazandırmak için projeler başlattık"

"VAR'ın uygulanmasında birtakım sıkıntılar var"

"Şenol hocamızı tebrik ediyorum"

*** KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

FENERBAHÇE

11.30 Sarı lacivertli ekip ikinci devre hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da basın toplantısı düzenleyecek.

16.30 Siyah beyazlılar, Antalya kampını Altınordu ile oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak.

GALATASARAY

10.00 Sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için sabah saatlerinde uçakla Antalya'ya gidecek.

11.00 Takımın Antalya'ya varışı.

16.00 Takım, Antalya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında da Altay ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR

15.30 Bordo mavililer, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

13.00 Denizlispor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Kukesi

17.00 Alanyaspor - Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor - Akhisarspor

BASKETBOL

THY EuroLeague

23.00 Barcelona - Anadolu Efes

VOLEYBOL

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri

15.30 Almanya - Hırvatistan

18.30 TÜRKİYE - Belçika

22.00 Polonya - Azerbaycan

GÜREŞ

Bu yıl 48'incisi düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası İstanbul'da başlayacak.


Çaykur Rizespor, Ante Kulusic, Ankaragücü, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz
Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik

Son Dakika Haberleri
16:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı - Son Dakika Spor
16:28 Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor
16:26 Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
16:23 Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest... - Son Dakika Spor
16:23 CANLI | Galatasaray - Altay - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
15:20 Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]